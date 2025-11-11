Який светр купити на зиму: 5 стильних варіантів, які вам сподобаються

Восени стартував сезон на светри, які будуть з нами до кінця зими. В’язаний одяг – це частина нашого базового гардероба, тому радимо придивитися до актуальних варіантів, які будуть в моді взимку.

Светр вже давно став не лише практичним елементом гардероба, але й справжнім модним акцентом, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. В’язаний, об’ємний, кольоровий чи класичний светр може змінити настрій та зробити образ стильним.

Який светр купити на зиму?

Светр з коротким рукавом

Цього року у нас з’явився новий тренд на вкорочений светр. Він може нагадувати теплу футболку з вкороченими рукавами чи кардиган. Носити такий светр можна зі спідницями та шортами.



Модні светри на зиму / Фото Pinterest

Класичний об’ємний светр

Груба в’язка з горловиною чи без – має красивий вигляд в класичному або яскравому кольорі. Об’ємні светри створюють відчуття затишку.



Модні светри на зиму / Фото Pinterest

Монохром

Досить красивий вигляд має поєднання светра й штанів одного кольору. Обирайте для себе білий светр разом з білими штанами, або робіть ставку на трендовий коричневий відтінок.



Модні светри на зиму / Фото Pinterest

Текстурний

В’язаний светр одразу оживе, якщо буде доповнений бахромою, китицями чи об’ємними квітами. Фактура додає вбранню красивих акцентів.



Модні светри на зиму / Фото Pinterest

Візерунок Аргайл

Ромбовий візерунок з 90-х років цього року набирає популярності. Обирайте для себе светр з V-подібним вирізом чи светр-поло з коміром. Светри з принтом Аргайл чудово поєднаються з будь-яким низом – від класичних джинсів до трендових шкіряних штанів.



Модні светри на зиму / Фото Pinterest

Видання In Journal пише, що светри в ромбики, які колись носили батьки, професори літератури та британські гравці в гольф, стали дуже модними цієї осені. Бренди Prada, Miu Miu та Gucci створили варіації светрів з ромбоподібним принтом, а мас-маркети Mango, Zara та H&M запропонували доступні версії.

