Модні кольори волосся на весняний сезон: топові фарби, які обирають зірки

Змінити колір волосся – це завжди гарна ідея. Статистика показує, що до цього кроку жінки вдаються саме на початку весни. У цей період нам потрібні зміни, тож новий колір волосся здатен чудово урізноманітнити наш вигляд.

Попри те, що з приходом теплих днів більшість намагаються пофарбувати волосся у світлий відтінок, для вибору доступна низка інших варіантів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Фахівці дослідили сучасні тенденції й обрали найпопулярніші відтінки, які обожнюють сучасні дівчата й знаменитості.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Jam blonde

Новий тренд цього кольору волосся набуває широкої популярності. Блонд із золотими відблисками з нотками помаранчевого – ідеальний варіант для тих, хто боїться занадто світлого блонду.

Глянцевий коричневий

Не завжди коричневий колір повинен бути нудним. Натуральним брюнеткам потрібно зволожувати волосся й за допомогою масок й сироваток досягати блискучого покриття.

Відтінок Teddy bear

Колір волосся, який нагадує шерсть ведмежат – чудовий варіант для тих, хто хоче відсвіжити колір на початку весняного сезону. Перевагою кольору є те, що він практичний та зручний у носінні.



Мідний відтінок

Цей відтінок в моді вже кілька сезонів. Мідний колір набагато легше підтримувати, ніж червоні тони, однак для нього треба підібрати грамотний вибір шампунів та кондиціонерів, що призначені для догляду за фарбованим волоссям. Щоб зберегти колір та блиск потрібно уникати гарячої води під час миття голови.

Відтінок мокко

Цього року Інститут кольору Pantone оголосив відтінок мокко найтрендовішим відтінком весни. Для фарбування волосся обирайте колір в поєднанні мокко та медових відтінків. Це чудовий вибір для брюнеток, які хочуть освітлити волосся.