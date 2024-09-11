Блакитний – головний колір осені: список речей, які треба придбати

Дизайнери підготували на осінь кілька популярних кольорів. Серед них трендовим є бордовий, класичний сірий чи коричневий, втім фаворитом стане ніжний блакитний колір. Модниці вже активно почали додавати у свій гардероб вбрання цього відтінку, тож ми підкажемо, що треба купити цього сезону.

Восени яскраві відтінки відходять на другий план і першість посідають базові кольори приглушених тонів, пише Lady 24. Та навіть попри класичні кольори, образ все одно хочеться розбавити чимось яскравим.

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Якщо минулої осені в тренди увірвався яскравий червоний, то вже цього сезону актуальним буде блакитний колір, який ідеально вписується до осінньої палітри відтінків. Небесно-блакитний відтінок чудово впишеться до будь-яких сезонних образів.

Що купити на осінь в блакитному кольорі

Дуже стильно виглядають кросівки у цьому відтінку. Вони здатні додати яскравості всім вашим образам. Незмінною базою залишаються блакитні сорочки, які можна носити з джинсами чи штанами палаццо. Окрім того, вибирайте на осінь для себе лонгсліви чи светри в цьому відтінку.

Якщо любите створювати яскраві образи, то без вагань додавайте у свій гардероб блакитні штани чи жакет. Також радимо придбати цікаву сумку в цьому відтінку, яка урізноманітнить темні та похмурі осінні аутфіти.

І не забувайте про красиві сукні в блакитному кольорі. Вони можуть бути святковими, а можуть бути з трикотажу на повсякдень чи для офісних виходів.



Образи з трендовим кольором осені / Фото Pinterest



Трендовий колір осені – блакитний / Фото Pinterest



Образи з трендовим кольором осені / Фото Pinterest



Трендовий колір осені – блакитний / Фото Pinterest



Образи з трендовим кольором осені / Фото Pinterest



Трендовий колір осені – блакитний / Фото Pinterest

Цієї осені в моді також насичений зелений колір, масляно-жовтий, вбрання відтінку гарячого шоколаду, темно-синій чи бордовий. У вашому гардеробі має бути золота класика на осінню пору – це чорний, сірий та коричневий. Усі ці кольори можете розбавляти іншими відтінками.