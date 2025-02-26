Пудрово-рожевий – трендовий колір весни 2025: з чим його поєднати
- Пудрово-рожевий стає головним трендом весни 2025, замінюючи червоний колір, і підходить для монохромних образів та комбінацій з іншими відтінками.
- Бренди як Valentino, Chanel, Miu Miu та інші активно використовують цей колір у своїх колекціях, пропонуючи різноманітні образи, включаючи вечірні сукні та контрастні поєднання.
- Рожевий колір асоціюється з легкістю та романтикою, і підходить для різних елементів гардероба, таких як костюми, сукні, взуття та аксесуари.
Понад рік в моді домінував червоний колір, однак вже навесні він поступиться місцем ніжному та романтичному рожевому відтінку. Пудрово-рожевий чудово пасуватиме для створення одноколірних монохромних образів та слугуватиме хорошим тлом для поєднання з іншими речима.
Ніжно-пудрова гама сподобається багатьом дівчатам, оскільки вона асоціюється із легкістю, романтикою та чуттєвістю, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У своїх колекціях цей колір представили бренди Alaïa, Chanel, Valentino, Miu Miu та Jil Sander.
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Рожевий – трендовий колір весни
Ніжний рожевий стане головною колірною тенденцією весняно-літнього сезону. Пастельний тон можна застосовувати в класичному костюмі, у вечірній сукні, спідницях, взутті та аксесуарах. Цей м’який відтінок ідеально підходить для весни, є свіжим та повітряним, тому пасує в будь-якому вбранні – сорочках, блузах та жилетах.
Бренд Valentino зробив ставку на пудрово-рожеві вечірні сукні з лелітками, кристалами, рюшами та аплікаціями. Chanel та Miu Miu пограли з контрастами та поєднали ніжний рожевий з базовим чорним та сірим кольором. Ganni зробили пудрово-рожевий головним кольором однотонного образу, створивши look в однаковому відтінку з ніг до голови.
Щоб надихнутися цікавими образами, пропонуємо переглянути добірку аутфітів від відомих модниць, які вже активно приміряють рожевий колір на собі.
Образ з рожевими штанами
Образ з рожевим кардиганом
Образ з коричневим костюмом
Образ з рожевим светром та сумкою
На прикладі цих образів можна зрозуміти, як рожевий колір працює разом з іншими. Навесні можете створювати цікаві монохромні поєднання або стилізувати з коричневим, білим, оливковим, сірим чи блакитним.