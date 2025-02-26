Пудрово-рожевий – трендовий колір весни 2025: з чим його поєднати

Понад рік в моді домінував червоний колір, однак вже навесні він поступиться місцем ніжному та романтичному рожевому відтінку. Пудрово-рожевий чудово пасуватиме для створення одноколірних монохромних образів та слугуватиме хорошим тлом для поєднання з іншими речима.

Ніжно-пудрова гама сподобається багатьом дівчатам, оскільки вона асоціюється із легкістю, романтикою та чуттєвістю, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У своїх колекціях цей колір представили бренди Alaïa, Chanel, Valentino, Miu Miu та Jil Sander.

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Рожевий – трендовий колір весни

Ніжний рожевий стане головною колірною тенденцією весняно-літнього сезону. Пастельний тон можна застосовувати в класичному костюмі, у вечірній сукні, спідницях, взутті та аксесуарах. Цей м’який відтінок ідеально підходить для весни, є свіжим та повітряним, тому пасує в будь-якому вбранні – сорочках, блузах та жилетах.

Бренд Valentino зробив ставку на пудрово-рожеві вечірні сукні з лелітками, кристалами, рюшами та аплікаціями. Chanel та Miu Miu пограли з контрастами та поєднали ніжний рожевий з базовим чорним та сірим кольором. Ganni зробили пудрово-рожевий головним кольором однотонного образу, створивши look в однаковому відтінку з ніг до голови.

Щоб надихнутися цікавими образами, пропонуємо переглянути добірку аутфітів від відомих модниць, які вже активно приміряють рожевий колір на собі.

Образ з рожевими штанами

Образ з рожевим кардиганом

Образ з коричневим костюмом

Образ з рожевим светром та сумкою

На прикладі цих образів можна зрозуміти, як рожевий колір працює разом з іншими. Навесні можете створювати цікаві монохромні поєднання або стилізувати з коричневим, білим, оливковим, сірим чи блакитним.