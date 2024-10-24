Який колір взуття є наймоднішим восени: його обирають всі модниці

Ми звикли, що чорний колір взуття в осінню пору є найпопулярнішим, втім це класика, яка ніколи не вийде з моди й завжди буде актуальною. А от модним кольором цього року вважається коричневий. Він теж входить до базових відтінків, а взуття в будь-якому його відтінку має красивий та дорогий вигляд.

Щоб додати своїм образам вишуканості, стилісти радять замінити чорний колір на коричневий, пише Lady 24. Класичний коричневий має гармонійний вигляд в одязі, сумках та взутті, а якщо з цих речей створити монохромний образ, то виглядатиме він доволі багато.

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Коричневий колір взуття – хіт осені

Взуття коричневого кольору має чудову властивість стильно комбінуватися з усіма можливими базовими відтінками. Це може бути поєднання з яскравими чи спокійними кольорами. Недарма коричневий називають новим чорним, а все тому, що взуття в усіх можливих коричневих тонах легко поєднається з різноманітними речима.

Модні дівчата обирають для себе взуття від світло-коричневого (найчастіше це взуття із замші) до землянистого чи шоколадного відтінку. Модниці не можуть розпрощатися з кросівками в осінню пору, тож вже замість білих пар носять стильні коричневі вироби, які поєднують з джинсами чи вельветовими штанами.

Стильне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest

Гарно поєднуються коричневі чоботи зі шкіряною курткою у відтінку бордо. Окрім того, можете сміливо брати верхній одяг сірого чи чорного кольору, який також буде ідеально стилізуватися з таким взуттям.



Ефектне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest

Свою популярність зберігають цього сезону короткі угги. Інфлюенсерки обирають класичні світло-коричневі вкорочені варіанти, які поєднують з елегантними пальтами.



Стильне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest

Для повсякденних образів обирайте високі чи вкорочені чоботи в будь-якому коричневому відтінку й поєднуйте з білими стильними шкарпетками.



Ефектне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest



Стильне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest



Ефектне коричневе взуття на осінь / Фото Pinterest

Коричневе взуття сміливо носіть з пальтами, пуховиками чи дублянками. Сумку можете підбирати в тон до взуття, або обирати класичну чорну. Це ж стосується і речей. Коричневий дає можливість поєднувати з собою різні кольори, тож стилізування вбрання не мало б викликати труднощів.