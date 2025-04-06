Ви не можете це пропустити: який колір помади буде в тренді навесні 2025

Цьогоріч в тренді цікаві кольори помади. Зокрема, цієї весни у моду увійдуть усі відтінки фіолетового.

Такий колір багатьом здається занадто важким для підбору. Візажисти повністю спростовують цей міф, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку помаду потрібно купити

Особливо модними будуть лавандовий та бузковий кольори. Ці відтінки чудово підійдуть для жінок, що надають перевагу нестандартному макіяжу.

Такий колір освіжить обличчя і додасть образу цікаву родзинку. Які нюанси потрібно враховувати при виборі цього відтінку помади:

Час доби. Наприклад, ввечері потрібно обирати більш глибокі відтінки, вони виглядатимуть доречніше.

Наприклад, ввечері потрібно обирати більш глибокі відтінки, вони виглядатимуть доречніше. Освітлення. Занадто яскраве світло "з'їдає" колір помади і змінює його.

Обирайте і правильну структуру помади. На день краще підійдуть блиски та легкі засоби. А от щільна матова помада – чудовий варіант на вечір.

Зверніть увагу! Цьогоріч в моді використання бузкового кольору у макіяжі, манікюрі і навіть – одязі.