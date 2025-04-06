Такой цвет многим кажется слишком трудным для подбора. Визажисты полностью опровергают этот миф, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какую помаду нужно купить
Особенно модными будут лавандовый и сиреневый цвета. Эти оттенки прекрасно подойдут для женщин, предпочитающих нестандартный макияж.
Такой цвет освежит лицо и придаст образу интересную изюминку. Какие нюансы нужно учитывать при выборе этого оттенка помады:
- Время суток. Например, вечером нужно выбирать более глубокие оттенки, они будут выглядеть уместнее.
- Освещение. Слишком яркий свет "съедает" цвет помады и меняет его.
Выбирайте и правильную структуру помады. На день лучше подойдут блески и легкие средства. А вот плотная матовая помада – отличный вариант на вечер.
Обратите внимание! В этом году в моде использование сиреневого цвета в макияже, маникюре и даже – одежде.