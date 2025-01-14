Красные губы не только притягивают к себе взгляды окружающих, но и задают тренд всему образу, пишет 24 Канал.

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Несмотря на то, что большинство девушек отдают предпочтение базовой коричневой или розовой помаде, или прозрачному блеску, именно помада красного цвета среди всех декоративных косметических средств является самой популярной и востребованной.

Красная помада – тренд 2025 года

Независимо от сезонов и тенденций, красная помада – это классика, которая никогда не будет сдавать своих позиций в beauty-индустрии. Каждая женщина, которая нанесет на губы помаду красного цвета, сразу чувствует уверенность в себе и силу.



Красная помада – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Оттенков красной помады есть несколько. К нейтральному варианту относится классическая яркая красная помада, далее идет холодный подтон и теплый подтон. Для повседневной жизни женщины не слишком охотно красят губы красной помадой, однако несмотря на такой смелый выбор, она автоматически придаст утонченности любому образу, освежит лицо и привлечет к себе внимание.

Чтобы создать трендовый макияж, нужно лишь накрасить губы красной помадой и оставить глаза "голыми" или "лысыми". Это означает, что верхняя часть лица должна быть максимально естественной.



Красная помада – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Можно карандашом подчеркнуть межресничку и минимально нанести на ресницы тушь, или же вообще обойтись без нее. Ради эффектности и свежести стоит немного нанести хайлайтера. Этого будет достаточно, чтобы создать актуальный макияж.

Ягодный оттенок на устах идеально подходит не только для весенней или летней поры. Смело красьте губы красной помадой и завершайте образ роскошной шубой, длинным пальто или интересной дубленкой с овчиной.



Красная помада – тренд 2025 года / Фото Pinterest

Не бойтесь использовать красную помаду для дневных прогулок. Поверьте, ваш образ моментально станет невероятным, а с таким эффектным макияжем любая девушка будет чувствовать себя особенной.