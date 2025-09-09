Ми звикли підбирати гардероб на осінь, втім радимо звернути увагу ще й на манікюр. У новому сезону на задній план відійдуть яскраві кольори, а в моду увійдуть стримані та глибокі відтінки.

Осінь завжди дарує палітру кольорів, яка натхненна прохолодною погодою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У моді цього сезону – бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті відтінки.

Майстри вирішили ще додати цікаві металеві деталі, стрази та ювелірні елементи, які нададуть манікюру свіжого та цікавого вигляду.

Який манікюр буде в моді восени?

Квадратні нігті в стилі 90-х років

Зіркова майстриня Джина Едвардс прогнозує повернення цього сезону чіткої геометрії. Вона нікуди не зникала, але значна частина дівчат любили мигдалеподібну форму. Цієї осені всі перейдуть до квадратної форми.

Карамельне желе

Восени спробуйте карамельний відтінок нігтів, який є нейтральним та чудово підійде під будь-який верхній одяг.

Вишукане вино

Символом осені є глибокий бордовий колір. Він має стильний вигляд, тому пасуватиме до коротких чи довгих нігтів.

Хромовані французькі кінчики

Французький манікюр є класикою, яку пробували вже чимало дівчат. Щоб додати родзинки своєму образу, рекомендуємо обрати для себе сріблясті чи золоті відтінки замість стандартної білої луночки.

Інопланетні мотиви

Любительки футуристичних нігтів можуть покрити будь-який колір манікюру абстрактними лініями.

Ніжний леопард

Анімалістичний візерунок не втрачає популярності, тому рекомендуємо звернути увагу на анімалістичний принт на кінчиках.

Який ще манікюр буде модним восени?