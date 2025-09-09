Модний манікюр на осінь: 6 ідей для прохолодної погоди
- У моді цього сезону будуть стримані та глибокі відтінки, такі як бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті тони.
- Популярними тенденціями стануть квадратні нігті, карамельне желе, хромовані французькі кінчики, інопланетні мотиви та ніжний леопардовий принт.
Ми звикли підбирати гардероб на осінь, втім радимо звернути увагу ще й на манікюр. У новому сезону на задній план відійдуть яскраві кольори, а в моду увійдуть стримані та глибокі відтінки.
Осінь завжди дарує палітру кольорів, яка натхненна прохолодною погодою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У моді цього сезону – бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті відтінки.
Читайте також Шоколадні нігті Наомі Кемпбелл з 90-х повертаються: 4 найкращі дизайни трендового манікюру
Майстри вирішили ще додати цікаві металеві деталі, стрази та ювелірні елементи, які нададуть манікюру свіжого та цікавого вигляду.
Який манікюр буде в моді восени?
Квадратні нігті в стилі 90-х років
Зіркова майстриня Джина Едвардс прогнозує повернення цього сезону чіткої геометрії. Вона нікуди не зникала, але значна частина дівчат любили мигдалеподібну форму. Цієї осені всі перейдуть до квадратної форми.
Карамельне желе
Восени спробуйте карамельний відтінок нігтів, який є нейтральним та чудово підійде під будь-який верхній одяг.
Вишукане вино
Символом осені є глибокий бордовий колір. Він має стильний вигляд, тому пасуватиме до коротких чи довгих нігтів.
Хромовані французькі кінчики
Французький манікюр є класикою, яку пробували вже чимало дівчат. Щоб додати родзинки своєму образу, рекомендуємо обрати для себе сріблясті чи золоті відтінки замість стандартної білої луночки.
Інопланетні мотиви
Любительки футуристичних нігтів можуть покрити будь-який колір манікюру абстрактними лініями.
Ніжний леопард
Анімалістичний візерунок не втрачає популярності, тому рекомендуємо звернути увагу на анімалістичний принт на кінчиках.
Який ще манікюр буде модним восени?
- Цієї осені модним буде манікюр у смужки, квітковий, ковбойський та в гороховий принт. Кольори будуть варіюватися від глибоких відтінків до пастельних, з акцентом на сезонні та натхненні стилі.
- Восени до трендових відтінків увійде теракотовий, охра, бордовий, кава, шоколад та золото. Позачасова привабливість елегантності у кольорі залишається незмінним вибором для багатьох.
Часті питання
Які кольори манікюру будуть актуальні цієї осені?
Цієї осені в тренді будуть бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті відтінки — пише '24 Канал' з посиланням на 'Vogue'.
Які форми нігтів будуть популярні цієї осені?
Зіркова майстриня Джина Едвардс прогнозує повернення квадратної форми нігтів у стилі 90-х. Вона зазначає, що цієї осені всі перейдуть від мигдалеподібної форми до квадратної.
Які ще модні тенденції в манікюрі очікуються цієї осені?
Окрім кольорів, модним буде манікюр у смужки, квітковий, ковбойський та в гороховий принт. Кольори варіюватимуться від глибоких відтінків до пастельних, з акцентом на сезонні стилі.