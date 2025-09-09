Мы привыкли подбирать гардероб на осень, но советуем обратить внимание еще и на маникюр. В новом сезона на задний план отойдут яркие цвета, а в моду войдут сдержанные и глубокие оттенки.

Осень всегда дарит палитру цветов, которая вдохновлена прохладной погодой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде этого сезона – бордо, красный, шоколадно-коричневый, оранжевый и землистые оттенки.

Мастера решили еще добавить интересные металлические детали, стразы и ювелирные элементы, которые придадут маникюру свежий и интересный вид.

Какой маникюр будет в моде осенью?

Квадратные ногти в стиле 90-х годов

Звездный мастер Джина Эдвардс прогнозирует возвращение в этом сезоне четкой геометрии. Она никуда не исчезала, но значительная часть девушек любили миндалевидную форму. Этой осенью все перейдут к квадратной форме.

Карамельное желе

Осенью попробуйте карамельный оттенок ногтей, который является нейтральным и прекрасно подойдет под любую верхнюю одежду.

Изысканное вино

Символом осени является глубокий бордовый цвет. Он имеет стильный вид, поэтому подойдет к коротким или длинным ногтям.

Хромированные французские кончики

Французский маникюр является классикой, которую пробовали уже немало девушек. Чтобы добавить изюминки своему образу, рекомендуем выбрать для себя серебристые или золотые оттенки вместо стандартной белой луночки.

Инопланетные мотивы

Любительницы футуристических ногтей могут покрыть любой цвет маникюра абстрактными линиями.

Нежный леопард

Анималистический узор не теряет популярности, поэтому рекомендуем обратить внимание на анималистический принт на кончиках.

Какой еще маникюр будет модным осенью?