Осенние тренды уже начинают набирать очертания, поэтому не забываем о летних вариантах образов, но уже и понемногу готовимся к осени, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Специалисты подобрали несколько вариантов маникюра, которые будут задавать тон уже через месяц.

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Какой маникюр сделать осенью?

Маникюр в горошек

Принт Polka Dots продолжит свою популярность осенью 2025 года. Маникюр в горошек уже успел завоевать внимание всех модных девушек. Осенью горошек будут носить в более глубоких тонах – шоколадном, кобальтово-синем или горчичном.

Aura маникюр

С сентября в моде будет маникюр глубоких цветов, с концентрацией в центр ногтя. Советуем обращать внимание на воронье-черный или насыщенный карминовый оттенок.

Ковбойский маникюр

На эту тенденцию ногтей всех вдохновил мировой тур Бейонсе с альбомом Cowboy Carter. Нейл-дизайн имеет пастельную палитру теплых цветов и узоры пейсли. Ногти станут пространством для креатива в стиле вестерн.

Цветочный маникюр

Дуа Липа для последних выступлений по Европе в рамках тура Radical Optimism выбрала для себя маникюр с черными цветами. Это стильная адаптация летнего нейл-арта с осенней цветовой гаммой. Такой маникюр с ноткой гранжа прекрасно подойдет к осеннему образу. Оттенок можно менять на серый или тыквенный.

Маникюр в полоску

Этот вариант маникюра является вдохновленным стилем преппи, а именно полосатыми рубашками. Дизайн прекрасно вписывается в атмосферу сентябрьских образов. Мастера отмечают, что такой маникюр будут носить с первых дней осени.

К слову, эффект cat eye стал трендом в 2025 году. Маникюр с таким дизайном можно разнообразить декоративными элементами, такими как наклейки.