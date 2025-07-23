Маникюр с таким дизайном может выглядеть совершенно по-разному. Особенно если совместить этот эффект с различными декоративными элементами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр в моде летом 2025?

В стиле принцессы

Благодаря эффекту cat eye можно создавать по-настоящему сказочные ногти. Они будут сиять как наряды принцесс из всем известных мультиков.

Лайфхак! Чтобы добавить еще больше блеска, можно дополнительно использовать шиммер.

Как у русалочки

Этот маникюр станет отличным вариантом именно на лето. Кроме того, что такой дизайн выглядит невероятно изящно, он еще и дарит прекрасное "морское" настроение.

Цветочные мотивы

Весной и летом природа дает нам возможность увидеть множество уникальных цветов. Чтобы дольше сохранить настроение, которое дарит эта пора, стоит разнообразить ногтевой дизайн именно такими украшениями.

Безумная полоска

Эффект cat eye в сочетании с полоской создает действительно вау-эффект. Кажется, что на ногтях возникает настоящая оптическая иллюзия.

Как крыло бабочки

Бабочки – это хрупкие прекрасные создания, которые радуют наш глаз в теплое время. Кажется, что на крылышках этих прекрасных насекомых находятся уникальные картины, созданные известными художниками. Однако на самом деле это природа нарисовала невероятные узоры, завораживающие с первых секунд.

Чтобы добавить этот рисунок на ногти, необязательно уметь рисовать. Можно воспользоваться готовыми наклейками и создать такой дизайн всего за несколько секунд.