Манікюр з таким дизайном може виглядати абсолютно по-різному. Особливо якщо поєднати цей ефект з різноманітними декоративними елементами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Який манікюр в моді влітку 2025?
- У стилі принцеси
Завдяки ефекту cat eye можна творити по-справжньому казкові нігті. Вони сяятимуть наче вбрання принцес з усім відомих мультиків.
Лайфхак! Аби додати ще більше блиску, можна додатково використати шимер.
- Як у русалоньки
Цей манікюр стане чудовим варіантом саме на літо. Окрім того, що такий дизайн виглядає неймовірно витончено, він ще й дарує прекрасний "морський" настрій.
- Квіткові мотиви
Навесні та влітку природа дає нам можливість побачити безліч унікальних квітів. Аби надовше зберегти настрій, що дарує ця пора, варто урізноманітнити нігтьовий дизайн саме такими прикрасами.
- Шалена смужка
Ефект cat eye у поєднанні зі смужкою створює дійсно вау-ефект. Здається, що на нігтях виникає справжня оптична ілюзія.
- Наче крило метелика
Метелики – це тендітні прекрасні створіння, які тішать наше око у теплу пору. Здається, що на крильцях цих прекрасних комах знаходяться унікальні картини, створені відомими художниками. Проте насправді це природа вималювала неймовірні візерунки, які зачаровують з перших секунд.
Щоб додати цей малюнок на нігті, необов'язково вміти малювати. Можна скористатися готовими наліпками і створити такий дизайн лише за декілька секунд.