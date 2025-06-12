Такий малюнок дійсно асоціюється з мальовничими вуличками Італії, морським бризом та свіжістю цитрусових. Здавалося б, це простий лимон. Проте саме його концепція настільки багатогранна, що не захоплюватись ним не можливо.

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Аби приміряти нашумівший тренд, необов'язково купувати багато предметів та одягу з таким принтом. Можна зробити оригінальний манікюр з цим малюнком, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Варіанти манікюру з принтом лимон

Лимонне натхнення

Необов'язково прикрашати малюнками усі нігтики. Достатньо зробити акцентними лише декілька з них.

Зверніть увагу! Інші нігті можна зробити з покриттям лимонного кольору, або ж взагалі обрати контрастний відтінок.

Італійська замальовка

Фон для лимончиків може бути і зовсім не нейтральним. Наприклад, добре виглядатиме принт у вигляді смужки.

Аутентична символіка

Лимончики можна доповнити цікавим аутентичним принтом. Цікаво, що саме такі малюнки ви гарантовано зустрінете на старих вуличках Італії та Іспанії.

Усе і одразу

На кожному нігтику можна робити оригінальний малюнок. Аби об'єднати їх в єдину композицію, використайте єдину кольорову палітру.

Доповнити такий дизайн можна цікавими декоративними елементами. До прикладу, для цього прекрасно підійдуть об'ємні фігурки.