Багато хто вважає, що дизайн на нігтях у вигляді квітів виглядає банально. Це помилкове твердження. Насправді ж варіантів квіткового дизайну величезна маса, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який манікюр в тренді навесні 2025

Квітковий вінок

Цей манікюр виглядає дуже стильно і креативно. Вінок можна зробити різнокольоровим, це додасть цікавості дизайну.

Френч з родзинкою

Класичний френч можна "розбавити" квітковим малюнком. Аби цей дизайн виглядав стриманіше, варто таким чином прикрасити лише декілька нігтів.

Квітковий френч

Френч можна зробити дуже незвичним. Потрібно лише замінити класичну смужку на гілочку квітів.

У стилі "Бріджертонів"

Серіал "Бріджертони" став неймовірно популярним. Багато хто надихається ним для створення власних виробів. Зокрема, можна зробити нігті у цьому стилі.

Феєрія фарб

Навесні не варто боятися яскравих фарб. Спробуйте щось новеньке і цікаве, не стримуйте політ фантазії.

Об'ємні квіти

Щоб зробити манікюр ще оригінальнішим, використовуйте додаткові декоративні елементи. Наприклад, 3D-фігурки, ланцюжки чи стрази.

Зверніть увагу! Цьогоріч манікюр з декоративними елементами в тренді.