Забудьте про класику: варіанти весняного манікюру, які захоплюють з перших секунд
- Квітковий манікюр залишається актуальним цього сезону.
- Можна експериментувати з яскравими кольорами та додатковими декоративними елементами, щоб зробити манікюр оригінальнішим.
Квіти – справжній символ весни. Зробивши манікюр з таким малюнком, ви відчуватимете весняний настрій.
Багато хто вважає, що дизайн на нігтях у вигляді квітів виглядає банально. Це помилкове твердження. Насправді ж варіантів квіткового дизайну величезна маса, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр в тренді навесні 2025
- Квітковий вінок
Цей манікюр виглядає дуже стильно і креативно. Вінок можна зробити різнокольоровим, це додасть цікавості дизайну.
- Френч з родзинкою
Класичний френч можна "розбавити" квітковим малюнком. Аби цей дизайн виглядав стриманіше, варто таким чином прикрасити лише декілька нігтів.
- Квітковий френч
Френч можна зробити дуже незвичним. Потрібно лише замінити класичну смужку на гілочку квітів.
- У стилі "Бріджертонів"
Серіал "Бріджертони" став неймовірно популярним. Багато хто надихається ним для створення власних виробів. Зокрема, можна зробити нігті у цьому стилі.
- Феєрія фарб
Навесні не варто боятися яскравих фарб. Спробуйте щось новеньке і цікаве, не стримуйте політ фантазії.
- Об'ємні квіти
Щоб зробити манікюр ще оригінальнішим, використовуйте додаткові декоративні елементи. Наприклад, 3D-фігурки, ланцюжки чи стрази.
Зверніть увагу! Цьогоріч манікюр з декоративними елементами в тренді.