Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу на весну: без них не обійтися

Відомий український дизайнер зі світовим ім’ям Андре Тан часто ділиться зі своїми шанувальницями модними секретами. Цього разу модельєр розповів про трендовий верхній одяг на весняну пору, який сподобається багатьом дівчатам.

Вже багато років Андре Тан є другом та вірним порадником для багатьох українських модниць, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Дуже часто Андре Тан ділиться fashion-порадами, які допомагають знайти правильний вектор для красивих образів.

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Дизайнер наочно показує приклади вбрання, які будуть модними цього сезону, тому радимо придивитися до найцікавіших варіантів. Впевнені, що кожна дівчина серед цього списку віднайде щось для себе.

Світле пальто

Саме навесні ідеально пасують до багатьох образів світлі пальта. Робіть ставку на білі, молочні, кремові, бежеві та ніжні пастельні відтінки. Такий верхній одяг виглядає благородно й чудово поєднується з класичними костюмами чи ефектними сукнями.



Стильний верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Довгі тренчі

Тренчкот вже багато часу вважається вічною класикою у весняному гардеробі. Обирайте на цю весну довгі тренчі, з якими можна створити багато красивих багатошарових образів.



Найкрасивіший верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Замшевий жакет

Цього року замша лише буде набирати обертів. Обирайте пісочний, гірчичний чи кавовий відтінок. Фахівці кажуть, що замшевий жакет стане чудовою інвестицією в базовий гардероб.



Стильний верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Шкіряний плащ

Додайте до свого гардероба цю річ, якщо у вас вже є базовий тренчкот, але хочеться створити ще кілька різноманітних аутфітів.



Найкрасивіший верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Бомбер

У моді цього року будуть бомбери з гумкою на талії. Актуальними залишаються плюшеві, замшеві, твідові та шкіряні варіанти.



Стильний верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Шкіряна куртка

Вже вкотре шкіряна курка не виходить з трендів, тому радимо додати до свого гардероба цей верхній одяг, який доповнить будь-які ваші образи.



Найкрасивіший верхній одяг на весну / Фото з інстаграму Андре Тана

Андре Тан додав, що весна – це чудовий час для оновлення та стильних рішень, тому залюбки оновлюйте свій гардероб, щоб додати впевненості в собі завдяки цікавим рішенням у виборі вбрання.