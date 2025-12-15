Парфуми, які зберуть десятки компліментів: трояндові аромати з неймовірним запахом
- Сучасні трояндові парфуми стали багатовимірними, з різними ароматичними варіаціями, такими як димні, фруктові та смолисті.
- Декілька популярних трояндових ароматів включають Houbigant Rose du Desert, BOSS Ma Vie Pour Femme, Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink, та Atelier des Ors Villa Primerose.
Трояндові парфуми знову на піку популярності. Раніше вони звучали дуже солодко, а зараз вже набули характерного, дорослого запаху. Сучасна троянда може бути димною, фруктовою, смолистою, тому стає цікавою для нового покоління любителів парфумів.
Деякі бренди експериментують з трояндою, інші ж її делікатно переосмислюють, залишаючи впізнаваною та комфортною, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
Сучасні композиції парфумів на основі троянди стали набагато глибшими, багатовимірними й здатні викликати сильні та приємні емоції.
Які трояндові парфуми гарно пахнуть?
Houbigant Rose du Desert
Троянда пустелі здатна перенести у світ барханів та прохолодних оазисів. Верхні ноти наповнені юзом, лимонним деревом та бергамотом. Серце аромату оповите трояндою, ваніллю та фіалками, а база – амброю, кедром та пачулями.
Вишукані парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
BOSS Ma Vie Pour Femme
Цей аромат підійде для сучасної жінки, якій подобається свіжість. Акорд зеленого кактуса поєднується з трояндою, фрезією та жасмином, а база складається з білого кедру
Вишукані парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink
Аромат має чисте звучання троянди, а далі відкривається нота бергамоту, бурбонської ванілі. Запах має затишний шлейф, який сподобається багатьом.
Вишукані парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
Atelier des Ors Villa Primerose
Композиція натхнення французькою традицією ароматизації шкіряних рукавичок трояндовою олією. Соковита груша додає свіжості, а поєднання з трояндою створюють багатогранну композицію без цукрових нот.
Вишукані парфуми із запахом троянди / Фото Pinterest
До слова, французькі жінки обожнюють класику й обирають аромати, які вже здобули популярність у всьому світі, пише Vogue. Француженки обирають витончені парфуми, такі як La Vie est Belle від Lancôme та J’adore від Dior, які вважаються символами елегантності. Популярні аромати, які часто дарують на Різдво, включають Black Opium від Yves Saint Laurent та La Petite Robe Noire Intense від Guerlain.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.
