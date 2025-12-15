Парфуми, які зберуть десятки компліментів: трояндові аромати з неймовірним запахом

Трояндові парфуми знову на піку популярності. Раніше вони звучали дуже солодко, а зараз вже набули характерного, дорослого запаху. Сучасна троянда може бути димною, фруктовою, смолистою, тому стає цікавою для нового покоління любителів парфумів.

Деякі бренди експериментують з трояндою, інші ж її делікатно переосмислюють, залишаючи впізнаваною та комфортною, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Сучасні композиції парфумів на основі троянди стали набагато глибшими, багатовимірними й здатні викликати сильні та приємні емоції.

Які трояндові парфуми гарно пахнуть?

Houbigant Rose du Desert

Троянда пустелі здатна перенести у світ барханів та прохолодних оазисів. Верхні ноти наповнені юзом, лимонним деревом та бергамотом. Серце аромату оповите трояндою, ваніллю та фіалками, а база – амброю, кедром та пачулями.



BOSS Ma Vie Pour Femme

Цей аромат підійде для сучасної жінки, якій подобається свіжість. Акорд зеленого кактуса поєднується з трояндою, фрезією та жасмином, а база складається з білого кедру



Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink

Аромат має чисте звучання троянди, а далі відкривається нота бергамоту, бурбонської ванілі. Запах має затишний шлейф, який сподобається багатьом.



Atelier des Ors Villa Primerose

Композиція натхнення французькою традицією ароматизації шкіряних рукавичок трояндовою олією. Соковита груша додає свіжості, а поєднання з трояндою створюють багатогранну композицію без цукрових нот.



До слова, французькі жінки обожнюють класику й обирають аромати, які вже здобули популярність у всьому світі, пише Vogue. Француженки обирають витончені парфуми, такі як La Vie est Belle від Lancôme та J’adore від Dior, які вважаються символами елегантності. Популярні аромати, які часто дарують на Різдво, включають Black Opium від Yves Saint Laurent та La Petite Robe Noire Intense від Guerlain.

Які ще є цікаві аромати?