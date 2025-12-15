Духи, которые соберут десятки комплиментов: розовые ароматы с невероятным запахом
- Современные розовые духи стали многомерными, с различными ароматическими вариациями, такими как дымные, фруктовые и смолистые.
- Несколько популярных розовых ароматов включают Houbigant Rose du Desert, BOSS Ma Vie Pour Femme, Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink, и Atelier des Ors Villa Primerose.
Розовые духи снова на пике популярности. Раньше они звучали очень сладко, а сейчас уже приобрели характерный, взрослый запах. Современная роза может быть дымной, фруктовой, смолистой, поэтому становится интересной для нового поколения любителей парфюмов.
Некоторые бренды экспериментируют с розой, другие же ее деликатно переосмысливают, оставляя узнаваемой и комфортной, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
Современные композиции духов на основе розы стали намного глубже, многомерными и способны вызывать сильные и приятные эмоции.
Какие розовые духи хорошо пахнут?
Houbigant Rose du Desert
Роза пустыни способна перенести в мир барханов и прохладных оазисов. Верхние ноты наполнены юзом, лимонным деревом и бергамотом. Сердце аромата окутано розой, ванилью и фиалками, а база – амброй, кедром и пачулями.
Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest
BOSS Ma Vie Pour Femme
Этот аромат подойдет для современной женщины, которой нравится свежесть. Аккорд зеленого кактуса сочетается с розой, фрезией и жасмином, а база состоит из белого кедра
Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest
Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink
Аромат имеет чистое звучание розы, а дальше открывается нота бергамота, бурбонской ванили. Запах имеет уютный шлейф, который понравится многим.
Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest
Atelier des Ors Villa Primerose
Композиция вдохновлена французской традицией ароматизации кожаных перчаток розовым маслом. Сочная груша добавляет свежести, а сочетание с розой создают многогранную композицию без сахарных нот.
Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest
К слову, французские женщины обожают классику и выбирают ароматы, которые уже получили популярность во всем мире, пишет Vogue. Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности. Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.
Какие еще есть интересные ароматы?
Амбер является популярной нотой в зимних духах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус.
Ароматы от Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian и Byredo имеют уникальную композицию, влюбляющую с первых нот.
Частые вопросы
Почему розовые ароматы переживают ренессанс?
Некоторые бренды экспериментируют с розой, другие же переосмысливают ее, оставляя узнаваемой и комфортной. Современные композиции на основе розы стали более глубокими и многомерными, способными вызвать сильные и приятные эмоции.
Какие основные ноты присутствуют в парфюме Houbigant Rose du Desert?
Верхние ноты Houbigant Rose du Desert наполнены юзом, лимонным деревом и бергамотом. Сердце аромата окутано розой, ванилью и фиалками, а база - амброй, кедром и пачулями.
Чем отличается аромат Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink от Karl Lagerfeld?
Аромат Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink имеет чистое звучание розы, а далее открывается нота бергамота и бурбонской ванили. Он создает уютный шлейф, который понравится многим.