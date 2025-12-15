Некоторые бренды экспериментируют с розой, другие же ее деликатно переосмысливают, оставляя узнаваемой и комфортной, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Современные композиции духов на основе розы стали намного глубже, многомерными и способны вызывать сильные и приятные эмоции.

Какие розовые духи хорошо пахнут?

Houbigant Rose du Desert

Роза пустыни способна перенести в мир барханов и прохладных оазисов. Верхние ноты наполнены юзом, лимонным деревом и бергамотом. Сердце аромата окутано розой, ванилью и фиалками, а база – амброй, кедром и пачулями.



Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest

BOSS Ma Vie Pour Femme

Этот аромат подойдет для современной женщины, которой нравится свежесть. Аккорд зеленого кактуса сочетается с розой, фрезией и жасмином, а база состоит из белого кедра



Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest

Karl Lagerfeld Jeans Urban Pink

Аромат имеет чистое звучание розы, а дальше открывается нота бергамота, бурбонской ванили. Запах имеет уютный шлейф, который понравится многим.



Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest

Atelier des Ors Villa Primerose

Композиция вдохновлена французской традицией ароматизации кожаных перчаток розовым маслом. Сочная груша добавляет свежести, а сочетание с розой создают многогранную композицию без сахарных нот.



Изысканные духи с запахом розы / Фото Pinterest

К слову, французские женщины обожают классику и выбирают ароматы, которые уже получили популярность во всем мире, пишет Vogue. Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности. Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.

Какие еще есть интересные ароматы?