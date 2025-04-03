Це найкрасивіше взуття сезону: від нього всі в захваті

Взуття є таким же важливим, як і вбрання, яке ми ретельно підбираємо щодня перед виходом. Весняно-літній сезон поєднує в собі класичний мінімалізм, сучасність, ретроестетику, нейтральні відтінки та виразні акценти.

У тренді опинилися кросівки в ретростилі, лофери, клоги, слінгбеки та босоніжки на пласкій підошві, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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У запропонованій добірці рекомендуємо переглянути головні тренди взуття на весняно-літній сезон, які зможуть доповнити ваші найкращі виходи.

Взуття в стилі бохо

У моду повернеться легендарна модель взуття 1970-х років – клоги. Сучасне взуття може бути на високій танкетці, з класичною дерев’яною підошвою чи з металевим декором.



Стильне взуття на весняно-літню пору / Фото Harpers Bazaar

Плетене взуття

Таке взуття цього року посіло особливе місце в колекціях багатьох світових брендів, серед яких - Bottega Veneta, Fendi та Jacquemus. Дизайнери представили шкіряні плетені балетки, втім можливі й інші варіації – мюлі чи лофери. Кожне взуття підкорить своєю функціональністю, універсальністю та легкістю.



Модне взуття на весняно-літню пору / Фото Harpers Bazaar

Кросівки у ретростилі

Вінтажні елементи й нотки стилю ретро зберігають свою актуальність кілька сезонів поспіль й стають дедалі популярнішими. Взуття має мінімалістичний дизайн, тонку чи пласку підошву й нейтральні кольори, які обожнюють модні дівчата. Звертайте увагу на силуети бігових й тенісних кросівок 1970-80-х років, шкіру та замшу.



Стильне взуття на весняно-літню пору / Фото Harpers Bazaar

Лофери

Це взуття – абсолютний мастхев для весняної пори. Досі провідні бренди не обходяться без лоферів у колекціях. Попри те, що лофери – це позачасова класика, втім під впливом модних тенденцій фасон та колір дещо змінюється. Форма цього року буде м’якшою, а певний декор додасть грайливості.



Красиве взуття на весняно-літню пору / Фото Harpers Bazaar

T-bar туфлі

У весняно-літньому сезоні буде повернення силуету T-bar, який був актуальним у 1990-х та на початку 2000-х років. Це взуття додасть вашому образу ретрогламуру. Бренд Versace підказує, що взуття красиво виглядає з капроновими колготками.



Стильне взуття на весняно-літню пору / Фото Harpers Bazaar

До речі, в мережі вже активно обговорюють кросівки, які стали альтернативою Adidas Samba. Вони мають вінтажний стиль і підходять для різноманітних повсякденних образів. Як виглядають – дивіться у нашому матеріалі.