Більше не будемо це носити: одяг, від якого всі втомилися у 2024 році

Наприкінці року всі підбивають підсумки й згадують про популярні й трендові речі. Однак, деяких одиниць було настільки забагато, що від них вже всі втомилися й вони точно не будуть модними в наступному році.

Тренди вміють захоплювати, тримати увагу, займати особливе місце в наших гардеробах й знаходити своїх поціновувачів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Однак є в речей ще й інша особливість – це те, що деякі з них можуть сильно набридати, особливо тоді, коли їх носять всі й вони починають вже "виїдати око".

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Підбиваючи підсумки 2024 року, модні експерти визначили кілька вбрань, які вже неактуальні й багатьом не подобаються.

Леопард

Цього року було дуже багато леопардового вбрання. Дизайнери додавали його до своїх колекцій всюди. Речей, аксесуарів та взуття в леопардовому вже стало настільки забагато, що найкращим рішенням буде залишити цей анімалістичний принт в цьому році.



Одяг, який вийде з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Ковбойки

Цей вид взуття кілька сезонів поспіль був доволі затребуваним. Ковбойки носили всі знаменитості й модні дівчата. Навіть влітку цими чоботами доповнювали короткі шорти. Тепер мода на них потрохи відходить, тому наразі про нього можна забути.



Одяг, який вийде з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Короткі шорти

Раніше в моді були дуже короткі шорти, однак зараз такий фасон вважається антитрендовим, тому від нього треба позбуватися. Єдиний варіант, який ще має право на життя – це короткі шорти для бігу, всі інші можна відкидати.



Одяг, який вийде з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Екстраоверсайз

Вбрання великих розмірів було в моді тривалий час, однак зараз вже всі роблять ставку на жіночність. Демонструвати фігуру й талію стає трендом, а великі й об’ємні речі відходять з моди. Тепер навіть дуже об’ємний светр треба фіксувати на талії. Підкреслювання фігури стає гучним трендом, який переосмислює еру оверсайзу, до якого ми звикли.



Одяг, який вийде з моди у 2025 році / Фото Pinterest

Звісно ж, не забувайте відмовлятися від антитрендових речей, які вже давно вийшли з моди й не мають нічого спільного з сучасністю. Більше про вбрання, взуття та аксесуари, які виглядають застаріло, ми розповідаємо в наших матеріалах про антитрендові речі.