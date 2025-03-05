Це шкідливо та небезпечно: який одяг і взуття не можна носити щодня

Про це мало хто задумується, однак деякі речі та взуття не можна носити постійно, якщо не хочете, щоб це призвело до проблем зі здоров’ям. Фахівці визначили кілька елементів гардероба, які слід носити обмежено.

У кожного з нас є улюблені речі, які не хочеться знімати, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Та для того, щоб зберегти своє здоров’я, потрібно знати від якого одягу та взуття варто час від часу робити перерву.

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Високі підбори

Взуття на високих підборах має красивий та жіночний вигляд, однак носити їх щодня не варто. Постійне носіння підборів може призвести до болів у спині та ногах. Набряки можуть з’явитися одразу після зняття туфель, тож це буде ознакою, що час зробити перерву.

Джинси скінні

Попри те, що такі джинси тривалий час вважаються неактуальними, їх все одно активно носять деякі жінки. Варто знати, що вони порушують кровообіг у ногах та погано впливають на роботу судин. Саме тому варто змінювати їх на широкі джинси, які є стильними й трендовими.



Джинси скінні не можна часто носити / Фото Pexels

Коригувальна білизна

Деякі жінки люблять таку білизну, оскільки вона надає привабливих вигинів тіла, втім це може завдати шкоди здоров’ю. Дуже тісні труси на високій посадці здатні спровокувати печію, а якщо їх носити постійно, то це навіть викличе біль у спині.

Взуття на пласкій підошві

Зловживати взуттям на пласкій підошві також не варто, оскільки ногам це буде не зовсім на користь. На заміну кросівкам чи балеткам часом можете приміряти взуття з підбором не вище 3 сантиметрів.

Щодо аксесуарів, то зверніть увагу на рюкзаки, які не можна носити досить часто, бо вони викривлюють хребет, а лямки здавлюють нерви на шиї. Якщо ж носіння рюкзака є необхідним щодня, тоді краще придбати ортопедичний, який не завдає шкоди здоров’ю.