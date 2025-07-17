5 нішевих парфумів на літо: унікальні та чуттєві аромати
- Нішеві парфуми стають все більш популярними, особливо серед покоління Z, завдяки унікальним і стійким ароматам.
- На літо 2025 року рекомендуються парфуми з нотами цитрусових, морської солі, ванілі, мускусу та деревно-квітковими відтінками від брендів Parfums de Marly, Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Byredo та Tom Ford.
Ринок парфумерії настільки швидко зростає, що може незабаром навіть перевершити догляд за шкірою. Попри те, що дизайнерські парфуми в магазинах дуже популярні, нішеві композиції теж перебувають в центрі уваги.
Аромати наповнені певними специфічними нотами, які довго тримаються на шкірі й призначені для справжніх поціновувачів особливих запахів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Нішеві парфуми здобули справжню армію шанувальників серед представників покоління Z.
Читайте також 5 бюджетних парфумів, які зводять з розуму чоловіків: вишукані аромати
Які нішеві парфуми в моді у 2025 році?
У тіктоці найпопулярнішим запитом є саме пошук нішевих ароматів, тож у матеріалі розповімо про кілька парфумів, на які варто звернути увагу.
Влітку велика частина жінок користуються ароматами, які містять нотки цитрусових, морської солі, ваніль чи мускус. Нішеві парфуми поєднуються деревними й квітковими нотами.
Parfums de Marly – Meliora EDP
Цей аромат є найкращим для літнього сезону. У ньому переплетений коктейль квіткових та фруктових нот з солодко-деревно-мускусною основою, тому парфум є досить стійким. У композиції присутні ноти смородини, троянди, жасминового чаю, іланг-ілангу, а база складається з ванілі, кедру та мускусу.
Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest
Maison Francis Kurkdjian – Aqua Universalis Forte EDP
Парфум має ідеальний баланс фруктових, квіткових та землистих тонів. Верхні ноти оповиті бергамотом та лимоном з регіону Амальфі, у серці міститься жасмин й троянда, а база складається з мускусу й деревних акордів. Парфум пахне літом в Італії та має неймовірний цитрусовий аромат.
Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest
Acqua di Parma – Blu Mediterraneo Mandorlo di Sicilia EDT
Солодко-освіжаючий парфум ідеально підійде для літніх днів. Аромат починається з цитрусових нот анісу, бергамоту й апельсина. Також парфум має запах середземноморського зеленого мигдалю й іланг-ілангу. Базу доповнюють ноти кедра, ванілі й білого мускусу.
Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest
Byredo – Sundazed EDP
Аромат оповитий запахом каліфорнійського лимона та мандарина. Далі йде запах білих квітів та солодко-мускусної бази.
Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest
Tom Ford – Soleil Blanc EDP
Парфум має запах білих квітів, кокосу та фісташок. Цей запах має дуже ніжний запах, який здатен перенести у відпустку десь на приватному острові.
Найкращі нішеві парфуми / Фото Pinterest
До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.