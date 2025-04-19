Найкращі чисті парфуми всіх часів: вони покращують настрій та знижують стрес

У парфумах є щось чарівне, тому вони набули неймовірної популярності. Чисті парфуми – це тонкі композиції, які пахнуть свіжовипраною білизною, чистою білою сорочкою, ранковою росою або теплим морським повітрям.

Найчастіше такі парфуми наповнені нотами мускусу, м’якої бавовни, кашеміру чи білих квітів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Науково доведено, що такі парфуми покращують настрій, знижують рівень стресу та розслабляють м’язи.

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Парфумерна індустрія випустила цілу серію «ідеально чистих» ароматів, тож радимо придивитися до кількох найкращих варіантів.

Byredo – Blanche

Це перші парфуми Бена Горема, засновника бренду Byredo, які він присвятив своїй дружині Наташі після народження доньки. Відповідно, він натхненний білизною та невинністю. Парфуми містять деревні, квіткові, пряні, а також свіжі альдегідні ноти, які мають феромонний ефект.



Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Maison Margiela – Replica Lazy Sunday Morning

Цей парфум був створений саме з ідеєю пробудити в нас приємні відчуття. Поєднання лілії, пачулі, ірису та білого мускусу має неймовірний запах.



Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Jo Malone London – Orange Blossom

Завдяки нотам флердоранжу та клементину ця унікальна композиція пахне весняним ранком. Деревні ноти надають парфуму легкої вишуканості.



Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Diptyque – Philosykos

У цій композиції присутні нотки кокоса та інжиру, але це далеко не солодкий парфум. Навпаки, його можна швидше описати як аромат із землистою та злегка молочною свіжістю.



Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Acqua di Parma – Colonia

Культовий одеколон випромінює позачасову елегантність і містить цитрусові, мускусні, деревні та лавандові ноти. Це був фірмовий парфум Одрі Хепберн. Особливість аромату полягає в тому, що він на шкірі залишається з ранку до вечора.



Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.