Парфуми, які старять та додають зайвого віку: їх треба уникати

Кожна жінка хоче мати молодий та дорогий вигляд. У цьому їй допомагають вдалі образи, стрижка та макіяж. Цікавим фактом є й те, що парфуми здатні відсвіжити, а деякі з них навіть додати зайвих років, тому від них треба відмовитися.

Парфуми відіграють важливу роль в тому, як людина себе подає й те, як інші її сприймають, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Оточуючі починають асоціювати вас з певними ароматами. Багато дівчат люблять мати багато флаконів парфумів, втім найкраще, якщо вас будуть асоціювати з одним ароматом.

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Парфумери кажуть, що є певні варіанти, які здатні додати зайвого віку через свій насичений запах. Модні тенденції постійно змінюються, тому радимо звернути увагу на кілька ароматів, які не підходять молодим жінкам.

Гвоздика

Щодо квітів варто триматися подалі від ароматів гвоздики, оскільки вони зовсім не в моді. Найгіршими ароматами вважаються Eternity від Calvin Klein і Poison від Dior.

Деревні ноти

Усі парфуми з деревними ароматами є складними, які асоціюються зі зрілістю. Парфуми Rive Gauche від YSL підходять дорослим жінкам, а базові ноти сандалу та дубового моху є доволі важкими.



Парфуми, які старять / Фото Pexels

Пачулі

Цей аромат може пахнути парфумами, які були в моді в 60-х роках. Їх варто уникати, оскільки на молодих дівчатах запах буде не зовсім вдалим.

Пудра

Аромати пудрові є старомодними, тож можуть спотворити запах. Дехто каже, що пудрові аромати пахнуть «старої жінки».

Мускус

Аромати мускусу будуть свідчити про те, що ви старші на кілька років. Ці парфуми поєднують із землистими, деревними нотами, які роблять їх ароматами минулого. Мускусні парфуми були в моді у 1970-х років.