Стрижки для жінок після 55 років, які не захочеться змінювати: мають омолоджувальний ефект

Не всі охочі взимку до зміни іміджу, оскільки більшість часу більшість ходять в шапках, втім є кілька стрижок, які чудово тримають об’єм, тож їх можна робити незалежно від пори року. Особливо стилісти виділяють кілька зачісок для жінок після 55 років.

Старшим жінкам завжди хочеться мати красивий вигляд, а в цьому їм допоможуть омолоджуючі стрижки, пише 24 Канал. Кілька зачісок здатні додати образу свіжості, прибрати зайвий вік та залишатися улюбленими на тривалий час завдяки тому, що вони досить легкі в догляді.

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Стрижка боб

Вже вчергове першість серед стрижок займає боб. Ця зачіска вважається справжньою класикою, яка надає образу елегантності та особливо вигідно підходить для жінок після 55 років.

Якщо зробити рівний зріз, то це навіть рідкому волоссю надасть візуальної густоти. Класичний боб можна робити для будь-якого волосся – прямого чи кучерявого. Для жінок старшого віку пасує боб довжиною до підборіддя чи нижче.

Стрижка каре

Каре також вважається однією з найпопулярніших стрижок, а щоб приховати зморшки на лобі – радимо підстригти чубчик. Ця зачіска не потребує додаткового укладання. Після миття волосся лише треба вичесати й розчесати. Щоб зачіска додавала молодості, зробіть чубчик-шторку, яка прикриє зморшки в зоні очей та лоба.

Стрижка гарсон

Навіть у старшому віці стрижка гарсон здатна надати ефектного й молодіжного вигляду. Європейські та американські жінки досить часто вдаються до цієї зачіски, оскільки вона підкреслює контури обличчя, створює ефект ліфтингу без втручання косметологів.

Перевагою цієї стрижки є акцент на природних лініях обличчя. Зачіска відкриває лоб, вилиці й підборіддя, тож увага зосереджується на цих рисах обличчя, а дрібні зморшки й провисання стають майже непомітними. Окрім того, стрижка гарсон підкреслює щелепу, вилиці й робить контур обличчя чіткішим.