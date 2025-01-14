Старшим женщинам всегда хочется выглядеть красиво, а в этом им помогут омолаживающие стрижки, пишет 24 Канал. Несколько причесок способны добавить образу свежести, убрать лишний возраст и оставаться любимыми на длительное время благодаря тому, что они достаточно легкие в уходе.

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Стрижка боб

Уже в очередной раз первенство среди стрижек занимает боб. Эта прическа считается настоящей классикой, которая придает образу элегантности и особенно выгодно подходит для женщин после 55 лет.

Если сделать ровный срез, то это даже редким волосам придаст визуальной густоты. Классический боб можно делать для любых волос – прямых или вьющихся. Для женщин старшего возраста подходит боб длиной до подбородка или ниже.

Стрижка каре

Каре также считается одной из самых популярных стрижек, а чтобы скрыть морщины на лбу – советуем подстричь челку. Эта прическа не требует дополнительной укладки. После мытья волос только надо вычесать и расчесать. Чтобы прическа добавляла молодости, сделайте челку-шторку, которая прикроет морщины в зоне глаз и лба.

Стрижка гарсон

Даже в старшем возрасте стрижка гарсон способна придать эффектный и молодежный вид. Европейские и американские женщины довольно часто прибегают к этой прическе, поскольку она подчеркивает контуры лица, создает эффект лифтинга без вмешательства косметологов.

Преимуществом этой стрижки является акцент на естественных линиях лица. Прическа открывает лоб, скулы и подбородок, поэтому внимание сосредотачивается на этих чертах лица, а мелкие морщины и провисания становятся почти незаметными. Кроме того, стрижка гарсон подчеркивает челюсть, скулы и делает контур лица более четким.