Самой актуальной стрижкой уже длительное время считается боб, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Она является популярной, стильной и современной. Известный британский стилист Бобби Колльер отмечает, что прическа боб универсальная, поэтому прекрасно подходит к любому типу лица.

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Главное преимущество стрижки в том, что она не требует сложного ухода и прекрасно подходит для всех типов волос.

Как подобрать боб под тип лица

Перед стрижкой боб нужно учесть несколько факторов, особенно длину. Женщинам с круглой формой лица рекомендовано выбирать текстурированный боб с челкой. Обладательницы овального лица могут выбирать французский боб, который заканчивается выше подбородка. А вот тем, кто имеет квадратную форму лица, стоит избегать длины до подбородка.

Для женщин, которые имеют ромбовидную форму лица рекомендуется выбирать структурированный боб с острыми линиями, которые подчеркнут контуры подбородка. Стилист отметил, что обладательницам прямоугольной формы лица подойдет удлиненный боб, но лучше обойтись без челки.

В чем преимущество стрижки боб

Прическа является очень легкой в уходе. Благодаря современным средствам для укладки можно создать повседневный или вечерний образ. Для деловых встреч подойдет гладкий боб, а вот для романтического ужина – небрежные волны.

Чтобы прическа сохраняла свою красивую форму и вид, рекомендуется обновлять стрижку каждые 6 недель. Чтобы боб имел невероятный вид, не забывайте использовать термозащитный спрей и увлажняющую маску после мытья волос.

Боб подходит всем женщинам независимо от возраста и легко добавит шарма и индивидуальности образу. Эта стрижка уже много лет остается в центре внимания стилистов со всего мира.