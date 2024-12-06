Розкішно й дорого: модель показала, як виглядає найкрасивіша шуба зими

Шуби взимку посідають особливе місце в гардеробах багатьох дівчат. Вони стають ідеальною річчю, коли треба доповнити вишуканий та бездоганний образ. У модному арсеналі дизайнерів знайшлося місце для багатьох цікавих фасонів, один з найкращих варіантів показала на собі відома модель.

Цього року шуби є важливим елементом гардероба, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ельзи Госк. Манекенниця обожнює моду, тож щодня показує своїм прихильникам стильні аутфіти.

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Білявка часто демонструє не лише кежуальні, але й ефектні образи, які можна приміряти для святкового виходу. Відома шведська модель є справжньою іконою стилю. Вона вміє зі звичайного вбрання зробити такий образ, яким будуть надихатися мільйони фанатів зі всього світу. Цього разу модниця показала бездоганну шубу.

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На просторах інтернету ми могли побачити чимало цікавих варіацій шуби – короткі, довгі, в довжині міді чи навіть максі. Розширюють діапазон також кольори й текстура верхнього одягу. Ельза є не лише моделлю з 16-річного віку, але й засновницею однойменного бренду, тож добре знається на моді й має бездоганний смак.

Красуня показала цікаву шубу кремового відтінку, яка стане вашою ідеальною союзницею на новорічні свята. Така шуба чудово поєднається з різними сукнями, корсетами чи костюмами.

Ельза нещодавно зробила коротку стрижку, тож показала, як завдяки кучерям можна створити голлівудську зачіску. Візажисти підкреслили насиченим макіяжем її красу.



Ельза Госк показала красиву шубу / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк показала красиву шубу / Фото з інстаграму моделі

Взимку радимо звернути увагу на короткі шуби в чорному чи світлому відтінку для створення практичних образів. Для варіантів вихідного дня радимо зосереджуватися на довгих фасонах, які чудово застилізуються зі взуттям на підборах. У тренді залишаються пастельні тони, але й не залишаються поза увагою насичені та глибокі відтінки.