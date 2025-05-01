Яка туш для вій від Maybelline найкраща – обираємо серед 5 варіантів

Туш для вій – обов’язкова річ в косметичні кожної дівчини. Втім, часом не так вже й легко вибрати ідеальний для себе варіант, який підкреслить погляд завдяки виразності туші. Популярною маркою є Maybelline, якою користуються навіть відомі світові знаменитості, тож розглянемо кілька найкращих варіантів туші серед асортименту.

Жінкам важливо, щоб туш для вій подовжувала, надавала об’єм та підкручувала, пише 24 Канал з посиланням на Byrdie. Серед всіх брендів мас-маркету туш Maybelline вважається чи не найпопулярнішим beauty-продуктом, тож далі розповімо про 5 варіантів й визначимо плюси кожного з них.

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Lash Sensational Sky High

Цю туш обожнюють багато дівчат, а в тіктоці вона спричинила справжнісінький резонанс. Туш Lash Sensational Sky High має тоненьку й гнучку щітку, яка захоплює кожну війку й створює ляльковий ефект.

Туш не обтяжує вії, а додає бажаної довжини навіть тим, в кого короткі вії від природи. Часом буває так, що прямі вії від природи здатні опуститися вже через 30 хвилин, а ця туш дозволить тримати форму тривалий час.

The Colossal Mascara

Ось цю туш вже багато років обожнюють дівчата й навіть не змінюють на ніякі інші варіанти. У неї товста щіточка, тож вії після користування цією моделлю справді стають дуже об’ємними, виразними, а погляд просто зачаровує.

The Falsies Surreal Extensions Mascara

Туш з колекції Maybelline надає максимальний об’єм, підйом та створює ляльковий погляд. Щіточка має підкручені щетинки й піднімає кожну війку, тому лягає дуже красиво й не створює жодних грудочок. Вії з такою тушшю виглядають довшими, темнішими й навіть мають ефект нарощеності, але без зайвого пафосу.

Ті, хто вже мають цю туш, розповідають, що вона настільки легка на віях, що зовсім не відчувається, що в тебе на очах вона нанесене. А ще великим плюсом є те, що вона зовсім не осипається.

The Falsies Lash Lift Mascara

Ця туш для багатьох може стати улюбленою, оскільки густа щітка чудово захоплює кожну війку, тож ефект від неї дивовижний. Після нанасення вії виглядають так, наче ламіновані. Тут додає об’єму й бажаної довжини. Цей варіант для тих, хто любить, щоб вії були помітними й виразними.

Great Lash

Ця туш має маленьку за розміром щітку й невеликий тюбік. Її тонка щітка чудово підходить для нижніх вій. Такий варіант чудово видовжує та підкручує вії.

Усі представлені туші мають неймовірний ефект на віях – добре їх видовжують та підкручують. Важливо лише визначити той варіант, який підійде саме вам.