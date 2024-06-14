Укладки героїнь культових серіалів, які завжди у моді: топ-5 образів, які легко повторити

Чи не кожна жінка хотіла б побувати на місці улюбленої героїні або хоча б повторити її образ. Один з найлегших способів перевтілитися – зробити таку ж укладку, як в улюбленого персонажа.

Цікаво, що більшість героїнь довели, що секрет краси – у простоті, адже їхні укладки легко повторити. Відтак, топ-5 образів, які зможе повторити кожна, – далі у добірці Lady 24.

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Рейчел Грін, "Друзі"

Рейчел Грін, яку зіграла легендарна Дженніфер Еністон, протягом 10 сезонів постійно змінювала зачіски. Однак, стрижка C-Cut, з якою героїня з'являлася у перших сезонах, знову стала популярною. Щоб створити ефектну укладку, необхідно висушити волосся на браш. При цьому кінчики волосся повинні бути підкручені всередину.

Укладка Рейчел Грін з серіалу "друзі": дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Інколи Рейчел з'являлася у кадрі з локонами. Стрижка з шарами так і залишилася, однак тепер кінчики волосся були підкручені по-іншому.

Варіант укладки Рейчел Грін з підкрученим волоссям: дивіться фото

Баффі, "Баффі – переможниця вампірів"

Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну героїню – Баффі, найчастіше мала середнє або довге волосся. Героїня носила рівну укладку, однак частіше – з'являлася з легкими локонами.

Легкі локони Баффі: дивіться фото

Також Баффі могла з'являтися з пляжними локонами. Щоправда, тоді героїня мала коротше волосся.

Пляжні локони Баффі: дивіться фото

Фібі, "Усі жінки – відьми"

Наймолодша з сестер Галлівел Фібі частіше була з коротким волоссям. Героїня вкладала боб по-різному, інколи навіть створюючи романтичні зачіски. Втім, найпростішою укладкою Фібі є рівний боб з об'ємом біля коренів.

Рівний боб Фібі Галлівел: дивіться фото

Керрі Бредшоу, "Секс і місто"

У серіалі "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер зіграла легендарну Керрі Бредшоу. Героїня мала свій неповторний стиль, який доповнювала неймовірна укладка. Так, Керрі обожнювала кучеряве волосся, тому чи не завжди з'являлася з такою укладкою.

Об'ємна укладка Керрі Бредшоу: дивіться фото



Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Фото Getty Images

Ґабі, "Відчайдушні домогосподарки"

Ґабі в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" мала неймовірний стиль, який вирізнявся з-поміж інших героїнь. Єва Лонгорія, яка зіграла цю героїню, стала справжньою іконою стилю, яка зачаровувала кожного разу.

Так, Ґабі також постійно мала неймовірні укладки. Найчастіше вона з'являлася з ефектними локонами.

Укладка Ґабі з "Відчайдушних домогосподарок" / Фото Getty Images

Коли Єва Лонгорія мала коротше волосся, то робила об'ємні укладки.

Об'ємна укладка Ґабі: дивіться фото

Варто зауважити, що такі укладки не втрачають своєї популярності й нині. Зачіски легендарних героїнь культових серіалів 1990 – 2000-х років залишаються позачасовими й демонструють дійсно вишуканий стиль.