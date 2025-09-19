Першою копію побачила прихильниця бренду YourWay, стилістка Олена Шевченко, яка написала про це у Threads, пише 24 Канал.
Що відомо про скандал з українським брендом?
Дівчина опублікувала фото двох схожих виробів, де чітко помітно ідентичність візерунка та оформлення. Та основна відмінність за словами користувачів полягає у якості, яка помітна неозброєним оком. Вироби від Ptashka виглядають дешево та зовсім неякісно, а їхня витівка – ганебною.
Український бренд пробив дно. Це абсолютно гидотно. Ptashka вкрали дизайн у YourWay – бренду з Харкова, який шиє під обстрілами. Бренду, який пропагує українське в російськомовному середовищі. Бренду який не перевозить виробництво, щоб зберігати робочі місця людей. Бренду, чия співвласниця пережила з дітьми окупація та обстріли! Це справжня ганьба. Я дуже зла і прошу розповсюдити – на дівчині підробка – це вересень 2025. На мені – оригінал, це лютий 2025,
– написала Олена Шевченко.
У коментарях люди масово обурюються за таку відверту крадіжку. Часом буває, що колекції повторюються й чимось нагадують інший бренд, але абсолютне копіювання – це не що інакше, як крадіжка.
- "Цікаво, на що сподіваються люди, копіюючи так жахливо… Не просто щось схоже/в такому ж стилі, а 1 в 1, тільки якість явно гірше";
- "Тільки нездари крадуть готові ідеї Просто дно";
- "Хотіли заробити гроші, а зароблять хіба хейт".
Стилістка розповіла про крадіжку в соцмережі / Фото з Threads Олени Шевченко
Бренд поки офіційно не коментував ситуацію, втім стилістка Олена Шевченко зв’язалася з власниками та креативним директором YourWay, які зазначили, що жакети бренду Ptashka – вкрадена ідея. На інстаграм-сторінці вже закриті коментарі, однак офіційно бренд не надав жодних пояснень.
Українці в соцмережах закликають підтримувати оригінальний бренд з Харкова та бойкотувати компанії, які копіюють чужі ідеї.
