Укрзалізниця запускає жіночі купе ще у 4 потягах: про які напрямки йдеться

Укрзалізниця з 1 серпня додає ще 4 потяги, у яких можна буде придбати квитки до жіночих купе.

За якими напрямками курсуватимуть ці поїзди та як придбати квитки до відповідних купе, читайте на Lady 24.

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На яких напрямках з'являться нові жіночі купе

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе ще для чотирьох рейсів далекого сполучення. Йдеться про такі потяги:

№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку,

– розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Як зазначають залізничники, за вартістю ці купе традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Придбати квитки до жіночих купе на ці поїзди можна буде у застосунку Укрзалізниці вже з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів буде доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Нагадаємо, що перші жіночі купе Укрзалізниця запустила на 4 напрямках ще у червні 2023 року. Потім проєкт розширили до 8 потягів, які вже зараз курсують із жіночими купе.