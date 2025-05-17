Вона не зможе стримати сліз: як оригінально привітати маму з Днем народження

Мама – це надважлива людина у житті кожного. Саме вона допомагає нам зробити перші кроки, відчути цей світ і вчить нас перших слів.

Для привітання найріднішої непотрібно вигадувати щось екстраординарне. Варто висловити почуття простими словами. Якщо вам складно вкладати емоції у букви, не сумуйте. Варіанти оригінальних і цікавих привітань ви зможете знайти у підбірці 24 Каналу.

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Варіанти привітань для мами у прозі

Мамо, вітаю тебе з Днем народження! Дякую тобі за любов, турботу та силу, яку ти передаєш щодня. Ти мій головний приклад у житті, моя підтримка і натхнення. Бажаю тобі здоров'я, радості в кожному дні й тепла в серці. Нехай кожна твоя мрія обов'язково здійсниться. Дуже тебе люблю!

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Дорога мамо, вітаю тебе з твоїм Днем! Ти – джерело любові, доброти і сили для всієї нашої родини. Я вдячна долі за те, що маю таку маму, як ти. Бажаю тобі здоров'я на довгі роки, гарного настрою й здійснення всіх бажань. Нехай кожен день починається з усмішки. Обіймаю тебе міцно!

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Мамусю, з Днем народження тебе! Ти справжнє диво у моєму житті, мій ангел-охоронець. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а душа натхненною. Бажаю тобі затишку, тепла та нескінченної любові. Ти заслуговуєш на море щастя! Дуже тебе люблю!

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Варіанти привітання мамі на День народження / Фото Pexels

Мамусю, вітаю з Днем народження! Нехай кожен рік додає тобі сил, радості й нових мрій. Твоя любов робить мене сильнішою. Бажаю, щоб кожен твій день був як свято. Обіймаю тебе міцно і бажаю безмежного щастя. Ти мій янгол-охоронець!

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З Днем народження тебе, моя рідна! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі усмішки, ніжність і приємні несподіванки. Ти заслуговуєш на найкраще в цьому світі, нехай так і буде. Залишайся такою ж сильною, мудрою й доброю. Дякую, що ти завжди поруч!

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Мамо, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі миру в душі, добробуту в домі та світла в очах. Ти наймудріша людина, яку я знаю. Хай кожен день приносить тобі лише приємні моменти. Будь щаслива!

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Яке повідомлення написати мамі на День народження / Фото Pexels

Моя мила мамо, з Днем народження! Твоя любов як сонце, яке зігріває мене щодня. Бажаю тобі щастя, яке не має меж, і здоров'я, що не підводить. Нехай у твоєму житті буде більше приводів для усмішок. Я завжди поруч. Обіймаю тебе з усією любов'ю!

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Зі святом, моя люба мамо! Дякую за кожну пораду, за кожен дотик турботи і кожне добре слово. Бажаю тобі справжнього жіночого щастя, гарного самопочуття та сонячного настрою. Нехай твоє життя буде сповнене гармонією. Ти найкраща! Люблю тебе безмежно!

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Мамусю, вітаю тебе! З кожним роком ти лише прекрасніша, мудріша й добріша. Я бажаю тобі здійснення мрій, приємних несподіванок і міцного здоров'я. Нехай кожен день дарує тобі радість. Дуже тебе люблю!