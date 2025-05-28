Ніжний манікюр на літо 2025: від цих нігтів неможливо відірвати погляд

Літо вже на порозі. Час готуватися до його приходу. Наприклад, зараз надзвичайно вдалий момент для того, аби спробувати новий нейл-дизайн.

Квітковий манікюр – дуже стильний варіант, який прекрасно підійде на літню пору. Різноманіття варіацій такого дизайну вражає, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти трендового манікюру на літо 2025

Великі квіти

Зовсім необов'язково робити маленькі малюнки. Якраз навпаки, великі квіти дуже гармонійно виглядатимуть на нігтиках.

З об'ємними фігурками

За допомогою об'ємних фігурок можна створити надзвичайний дизайн. Варто зауважити, що цей варіант не є дуже практичним.

Річ у тім, що такі фігурки можуть "чіплятися". Саме тому, перш ніж робити цей манікюр, оцініть чи буде він по-справжньому зручним для вас.

З ефектом хрому

Нігті з ефектом хрому виглядають дуже незвично. Такий дизайн точно приверне увагу оточуючих.

Справжнє сяйво

За допомогою спеціального лаку можна створити надзвичайний блиск на нігтиках. На сонці такий манікюр дуже гарно переливатиметься.

Зверніть увагу! Якщо ви не хочете малювати на нігтях, використайте наліпки. Це зручна та перевірена альтернатива.