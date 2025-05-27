Якщо ви хочете якнайскоріше схуднути, потрібно покращити раціон, зайнятися спортом та висипатися. Також важливо викорінити звички, що провокують набір ваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Через що ви постійно переїдаєте

Прийоми їжі з телефоном

Їсти треба без гаджетів. Якщо ви під час прийому їжі дивитесь в екран, ваш мозок розфокусований. Як наслідок маємо ситуацію, де ситість не приходить, а шлунок вже давно набитий.



Як потрібно харчуватися, аби скидати вагу / Фото Pexels

Порада! Фокусуйтесь саме на їжі, її смаку, структурі, запаху. Таким чином, насичення прийде швидше.

Ігнорування вітаміну S

Так званий вітамін S – це satisfaction. Важливо відчувати задоволення від їжі, для цього:

додавайте до їжі багато різноманітних спецій;

готуйте улюблені страви;

їжте те, що любите, без мук совісті.

Лайфхак! Щоб не поправлятися, потрібно їсти те, що ви хочете поки воно приносить задоволення. Жуйте подовгу. Навчіться "смакувати" кожен шматочок.

Поїдання усього на тарілці

Непотрібно доїдати до кінця, аби "тарілка була чиста". Їжте поки відчуваєте голод. Доїдання часто провокує переїдання.



Чи можна їсти солодке під час схуднення / Фото Pexels

Дотримання суворих дієт

Суворі дієти сприяють погіршенню метаболізму. До того ж довгострокові обмеження спровокують не один зрив.

Краще харчуватися помірно за системою 80/20, де: