Якщо ви хочете якнайскоріше схуднути, потрібно покращити раціон, зайнятися спортом та висипатися. Також важливо викорінити звички, що провокують набір ваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Через що ви постійно переїдаєте
- Прийоми їжі з телефоном
Їсти треба без гаджетів. Якщо ви під час прийому їжі дивитесь в екран, ваш мозок розфокусований. Як наслідок маємо ситуацію, де ситість не приходить, а шлунок вже давно набитий.
Як потрібно харчуватися, аби скидати вагу / Фото Pexels
Порада! Фокусуйтесь саме на їжі, її смаку, структурі, запаху. Таким чином, насичення прийде швидше.
- Ігнорування вітаміну S
Так званий вітамін S – це satisfaction. Важливо відчувати задоволення від їжі, для цього:
- додавайте до їжі багато різноманітних спецій;
- готуйте улюблені страви;
- їжте те, що любите, без мук совісті.
Лайфхак! Щоб не поправлятися, потрібно їсти те, що ви хочете поки воно приносить задоволення. Жуйте подовгу. Навчіться "смакувати" кожен шматочок.
- Поїдання усього на тарілці
Непотрібно доїдати до кінця, аби "тарілка була чиста". Їжте поки відчуваєте голод. Доїдання часто провокує переїдання.
Чи можна їсти солодке під час схуднення / Фото Pexels
- Дотримання суворих дієт
Суворі дієти сприяють погіршенню метаболізму. До того ж довгострокові обмеження спровокують не один зрив.
Краще харчуватися помірно за системою 80/20, де:
- 80% раціону – правильне харчування;
- 20% – смаколики.