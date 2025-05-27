Если вы хотите как можно скорее похудеть, нужно улучшить рацион, заняться спортом и высыпаться. Также важно искоренить привычки, провоцирующие набор веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Из-за чего вы постоянно переедаете
- Приемы пищи с телефоном
Есть надо без гаджетов. Если вы во время приема пищи смотрите в экран, ваш мозг расфокусирован. Как следствие имеем ситуацию, где сытость не приходит, а желудок уже давно набит.
Как нужно питаться, чтобы сбрасывать вес / Фото Pexels
Совет! Фокусируйтесь именно на еде, ее вкусе, структуре, запахе. Таким образом, насыщение придет быстрее.
- Игнорирование витамина S
Так называемый витамин S – это satisfaction. Важно чувствовать удовольствие от еды, для этого:
- добавляйте к пище много разнообразных специй;
- готовьте любимые блюда;
- ешьте то, что любите, без мук совести.
Лайфхак! Чтобы не поправляться, нужно есть то, что вы хотите пока оно приносит удовольствие. Жуйте подолгу. Научитесь "смаковать" каждый кусочек.
- Поедание всего на тарелке
Не нужно доедать до конца, лишь бы "тарелка была чистая". Ешьте пока чувствуете голод. Доедание часто провоцирует переедание.
Можно ли есть сладкое во время похудения / Фото Pexels
- Соблюдение строгих диет
Строгие диеты способствуют ухудшению метаболизма. К тому же долгосрочные ограничения спровоцируют не один срыв.
Лучше питаться умеренно по системе 80/20, где:
- 80% рациона – правильное питание;
- 20% – вкусности.