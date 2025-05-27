Преимуществом смузи также является сытность. Этот напиток легко может стать заменой полноценного приема пищи, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.
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Какое смузи поможет вывести воду
Ингредиенты, которые нужны для такого смузи:
- 1 огурец – имеет мочегонный эффект;
- 1 киви – богатое калием и витамином С;
- 1 стебель сельдерея – помогает вывести жидкость;
- половина зеленого яблока – богатое клетчаткой;
- 1 стакан кокосовой воды – для поддержания водного баланса;
- сок половины лимона – способствует улучшению обмена веществ;
- небольшое количество петрушки (достаточно нескольких листьев) – природный диуретик;
- 1 чайная ложка тертого имбиря – активизирует кровообращение.
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Чтобы приготовить это смузи нужно нарезать все ингредиенты и перебить их блендером. Смешивать надо пока не получится однородная консистенция.
Если смузи получится слишком насыщенным, разбавьте его водой и постепенно пейте.
Обратите внимание! Такой смузи нужно пить курсом – 1 раз в день в течение 5 – 7 дней. Благодаря этому, вы легко избавитесь от отеков.