Без перебільшення, зовнішність відіграє в житті кожної жінки значну роль. Продуманий до деталей образ, красива стрижка, укладка й макіяж створюють разом вишуканий вигляд. Не завжди жінки можуть дозволити собі похід в салон краси, втім майстрині своєї справи роблять все для того, щоб жінки знову в себе закохалися.

Експертка з перевтілень Катерина Марченко вже створила понад 80 приголомшливих перевтілень жінок абсолютно безкоштовно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку майстрині.

Команда професіоналів у салоні краси Катерини Марченко перетворює жінок на справжніх красунь. Жінка дарує можливість багатьом побачити себе у дзеркалі зовсім по-іншому, а кінцеві перевтілення справді вражають.

Як змінилася 62-річна вчителька?

До Дня вчителя Катерина подарувала разом з командою новий образ вчительці з Любашівки Одеської області. До салону краси звернулася її донька, з проханням зробити мамі справжнє свято. Для героїні створили чотири сучасні образи, втім крім вбрання особливу увагу заслуговує зміна зачіски й макіяж.

Перукарі підстригли довге волосся жінки й зробили молодіжну стрижку нижче плечей з красивим чубчиком. Стилісти підібрали для вчительки стильну сорочку, спідницю плісе, пальто в картатий принт, сірий сарафан та шкіряні штани. Візажисти підкреслили риси обличчя за допомогою красивого макіяжу з акцентом на повіках та губах.

Приклад перевтілення вчительки показує, як зміна зачіски, макіяжу та вбрання абсолютно покращує вигляд жінки. Гарний вигляд завжди додає впевненості в собі, а коли жінка подобається собі в дзеркалі, то перед нею відчиняються всі двері в житті.

Подовжений чубчик, який розподіляється посередині чола ідеально підходить для всіх типів та довжини волосся, пише видання In Journal. Тому жінкам старшого віку не варто боятися робити чубчик, оскільки він має чимало переваг – освіжає й омолоджує вигляд, а також приховує вікові зміни на чолі.

Які зачіски омолоджують після 50 років?