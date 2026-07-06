Пара офіційно одружилася 3 липня. Святкування відбулося в Нью-Йорку, а весільну церемонію провели на території спортивного комплексу "Медісон-сквер-гарден". Видання Harper's Bazaar назвало гостей, чиї образи стали одними з найефектніших на святі. Тим часом у мережі вже "злили" фото весільної сукні Тейлор Свіфт.

У яких образах зірки прийшли на весілля Тейлор Свіфт?

Однією з головних гостей стала близька подруга Тейлор Свіфт і її колега, співачка Селена Гомес. Для весілля вона обрала сукню відтінку шампанського від Oscar de la Renta, оздоблену геометричним візерунком зі скляного бісеру, кристалами й бахромою.

Цікаво, що Тейлор Свіфт уже багато років є прихильницею цього модного дому. Саме сукню Oscar de la Renta вона обрала і для весілля Селени Гомес, яке відбулося у вересні минулого року.

Образ співачки завершили сережки та каблучка Chopard, а також золотисті туфлі на підборах.

Не менш цікавий look продемонструвала супермодель Джіджі Хадід. Вона з'явилася у блискучій яскраво-рожевій сукні Wiederhoeft із колекції весна-2025, доповнивши образ діамантовим кольє.

Серед гостей також була Дженніфер Лопес. Для урочистої події вона обрала чорну сукню міді американського бренду Bach Mai з оксамитовим ліфом і виразною скульптурною спідницею з люрексу. До цього вбрання співачка додала акцентні сережки та кольє. Завершальними акцентами стали чорний клатч Carolina Herrera та туфлі Jimmy Choo в тон.

Яким був весільний образ Тейлор Свіфт?

За словами представника співачки, весільні образи Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі створив модний дім Christian Dior Haute Couture. Взуття для молодят виготовили на індивідуальне замовлення майстри Christian Louboutin, а образ нареченої довершили ювелірні прикраси Cartier.

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