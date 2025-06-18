Наймодніші весільні сукні 2025 року: їх захочуть всі наречені

Обрати весільну сукню нареченій не завжди буває просто, оскільки різноманіття фасонів здатне швидко заплутати. Щоб обрати своє ідеальне весільне вбрання згідно з тенденціями, пропонуємо переглянути, які саме святкові плаття є актуальними цього року.

Тренди весільного вбрання неймовірно особливі завдяки елегантним та вишуканим фасонам, тож кожна наречена знайде плаття на будь-який смак, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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У добірці зібрані найкрасивіші плаття, тож цей гід стане допоміжним для всіх наречених, які в пошуках ідеальної сукні на весілля.

До слова! Ми розповіли про трендове взуття на літо, тож ви можете обрати щось зі списку до своєї весільної сукні.

Мінімалізм

Ми звикли до пишних весільних суконь, втім неймовірно витончений вигляд мають мінімалістичні моделі. Обираючи таке плаття, треба звернути увагу на крій та посадку, щоб сукня ідеально підкреслювала фігуру.



Красиві весільні сукні 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Корсетне плаття

У моду з великим розмахом повертаються корсетні сукні. Цей елемент надає платтю структурованості та робить акцент на витонченій талії.



Модні весільні сукні 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Мінісукня

Плаття в довжині міні найчастіше обирають ті наречені, які хочуть мати особливий вигляд, або ж для другого вечірнього виходу. Короткі весільні сукні представлені у величезному різноманітті, тож вибрати точно є з чого.



Красиві весільні сукні 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Мереживо

Такі сукні виглядають неймовірно ніжно, романтично та легко. Радимо обирати весільні сукні з мереживом тим нареченим, які хочуть мати делікатний та вишуканий вигляд.



Актуальні весільні сукні 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Вишивка

Розкішні вишивки на сукні завжди виглядають дорого та ефектно. Вони здатні надати такої ефектності, з якою не впораються інші плаття.



Красиві весільні сукні 2025 року / Фото Harper's Bazaar

Також радимо придивитися до весільних суконь з великими бантами, з кейпом, тюлевою спідницею чи спущеною талією. Такі плаття також є актуальними цього сезону.