Серед основних тенденцій в моді залишаються загострені носки, низькі підбори, цікаві фактури та класика, пише 24 Канал. Не втратило популярності взуття в базовому кольорі, оскільки незмінно підходить до будь-якого аутфіту.

Зверніть увагу Трендові босоніжки на літо: стильна добірка, яка вам сподобається

Трендове взуття на літо 2025

Яскраві кросівки

Моду заполонили кросівки у яскравих кольорах. Це може бути рожеве, синє, червоне взуття, яке ідеально поєднається з будь-якими яскравими футболками, сукнями чи головними уборами.

Красиве взуття на літню пору
Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

Босоніжки з прозорого матеріалу

Влітку звертайте увагу на босоніжки з прозорими смужками, які чудово виглядають на нозі. Вони непомітні на ногах, тож створюють цікаву родзинку. Таке взуття ідеально підійде для молодих дівчат та жінок.

Красиве взуття на літню пору
Ефектне взуття на літню пору / Фото Pinterest

Сатинові туфлі

Модні дизайнери представили на літо туфлі з сатину. Виглядає це взуття дуже елегантно й ефектно, тож чудово стилізуватиметься під костюми, сукні та спідниці.

Красиве взуття на літню пору
Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

Слінгбеки

Для тих, хто любить комфорт – радимо обирати слінгбеки. Низькі підбори дозволять провести на ногах увесь день, та стануть ідеальним доповненням до офісних чи вечірніх образів.

Красиве взуття на літню пору
Модне взуття на літню пору / Фото Pinterest

В’єтнамки на підборах

Провідні американські модниці активно демонструють на собі любов до в’єтнамок на підборах. Вони поєднують це взуття з різними фасонами джинсів, штанів та будь-якого іншого вбрання.

Красиве взуття на літню пору
Красиве взуття на літню пору / Фото Pinterest

До слова, модним цього літа стало желейне взуття. Воно вже набуває популярності серед молоді. Як воно виглядає – дивіться у нашому матеріалі.