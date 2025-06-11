Среди основных тенденций в моде остаются заостренные носки, низкие каблуки, интересные фактуры и классика, пишет 24 Канал. Не потеряла популярности обувь в базовом цвете, поскольку неизменно подходит к любому аутфиту.

Обратите внимание Трендовые босоножки на лето: стильная подборка, которая вам понравится

Трендовая обувь на лето 2025

Яркие кроссовки в ярких цветах

Моду заполонили кроссовки в ярких цветах. Это может быть розовая, синяя, красная обувь, которая идеально сочетается с любыми яркими футболками, платьями или головными уборами.



Красивая обувь на летнее время / Фото Pinterest

Босоножки из прозрачного материала

Летом обращайте внимание на босоножки с прозрачными полосками, которые прекрасно смотрятся на ноге. Они незаметны на ногах, поэтому создают интересную изюминку. Такая обувь идеально подойдет для молодых девушек и женщин.



Эффектная обувь на летнее время / Фото Pinterest

Сатиновые туфли

Модные дизайнеры представили на лето туфли из сатина. Выглядит эта обувь очень элегантно и эффектно, поэтому прекрасно стилизоваться под костюмы, платья и юбки.



Красивая обувь на летнее время / Фото Pinterest

Слингбеки

Для тех, кто любит комфорт – советуем выбирать слингбеки. Низкие каблуки позволят провести на ногах весь день, и станут идеальным дополнением к офисным или вечерним образам.



Модная обувь на летнее время / Фото Pinterest

Вьетнамки на каблуках

Ведущие американские модницы активно демонстрируют на себе любовь к вьетнамкам на каблуках. Они сочетают эту обувь с различными фасонами джинсов, брюк и любого другого наряда.



Красивая обувь на летнее время / Фото Pinterest

К слову, модной этим летом стала желейная обувь. Она уже приобретает популярность среди молодежи. Как она выглядит – смотрите в нашем материале.