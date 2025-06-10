Відбілити одяг легко, якщо знати це

Влітку носити білі речі дуже комфортно, адже в них не так спекотно. Проте, багато хто відмовляє собі у цьому задоволенні.

Річ у тім, що білі речі дуже брудняться. До того ж з часом вони часто набувають сірого або жовтуватого відтінку, пише 24 Канал.

Читайте також Забудьте про типовий френч: саме цей манікюр ви маєте зробити влітку

Як повернути білий колір речам

Щоб зберегти білосніжність одягу надовго, важливо дотримуватися певних правил прання. Також вагому роль грають методи сушіння та зберігання.

Більшість білих речей можна прати при температурі 40 – 60 градусів. Водночас потрібно завжди ознайомлюватись з інформацією на бирці. Річ у тім, що є тканина, яка потребує більш делікатного ставлення.



Чим відбити речі без хімії / Фото Pexels

Зверніть увагу! Ніколи не періть білі речі разом із кольоровими.

Для білих речей використовуйте пральні порошки або рідкі засоби зі спеціальною позначкою. Зазвичай вони містять у своєму складі відбілювачі.

Аби підтримувати білизну речей, необхідно використовувати:

кисневі відбілювачі;

соду;

перекис;

лимонний сік.



Як правильно сушити білий одяг / Фото Pexels

Зауважте! Ультрафіолет відбілює тканину. Якщо є можливість, сушіть білі речі потрібно на відкритому повіті. Виключенням є делікатні тканини. Їх не можна сушити під прямим сонячним промінням.

Чому білий одяг жовтіє

Жовтіти білий одяг може не тільки в процесі носки. Аби жовтизна не з'являлася, потрібно: