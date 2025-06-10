Дело в том, что белые вещи очень пачкаются. К тому же со временем они часто приобретают серый или желтоватый оттенок, пишет 24 Канал.

Читайте также Забудьте о типичном френче: именно этот маникюр вы должны сделать летом

Как вернуть белый цвет вещам

Чтобы сохранить белоснежность одежды надолго, важно придерживаться определенных правила стирки. Также весомую роль играют методы сушки и хранения.

Большинство белых вещей можно стирать при температуре 40 – 60 градусов. В то же время нужно всегда ознакамливаться с информацией на бирке. Дело в том, что есть ткань, которая требует более деликатного отношения.



Чем отбить вещи без химии / Фото Pexels

Обратите внимание! Никогда не стирайте белые вещи вместе с цветными.

Для белых вещей используйте стиральные порошки или жидкие средства со специальной пометкой. Обычно они содержат в своем составе отбеливатели.

Чтобы поддерживать белизну вещей, необходимо использовать:

кислородные отбеливатели;

соду;

перекись;

лимонный сок.



Как правильно сушить белую одежду / Фото Pexels

Заметьте! Ультрафиолет отбеливает ткань. Если есть возможность, сушите белые вещи нужно на открытом воздухе. Исключением являются деликатные ткани. Их нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.

Почему белая одежда желтеет

Желтеть белая одежда может не только в процессе носки. Чтобы желтизна не появлялась, нужно: