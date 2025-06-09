Если вы предпочитаете френч, вам стоит рассмотреть вариации такого дизайна. Благодаря незаурядной фантазии нейл-мастеров этот маникюр может выглядеть очень оригинально, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Креативные варианты френча, которые стоит попробовать летом 2025 года
- В цветах радуги
Френч можно сделать разноцветным. Не бойтесь сочетать контрастные оттенки, благодаря одинаковой основе они будут выглядеть гармонично.
- Хромовый френч
Вместо привычной нейтральной основы, добавьте эффект хрома. Таким образом ногти будут выглядеть чрезвычайно оригинально.
- Френч необычной формы
Необязательно, чтобы френч был в виде привычной полоски по краю ногтя. Можно изменить форму такого дизайна, дабы он выглядел оригинальнее.
- Френч на несколько полосок
Забудьте о привычной форме френча и добавьте немного креатива. Классическую полоску можно превратить в часть большой композиции.
Добавьте оригинальные рисунки или наклейки. Эффект объема создадут фигурки и стразы.