Сейчас розовая лента считается символом принадлежности к сестринству. То есть, женскому сообществу единства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Для чего вплетают розовую ленту в волосы

Розовые ленты можно было заметить и у многих звезд. В частности, на концертах Ланы Дель Рей и Сабрины Карпентер. Эти певицы не просто демонстрируют розовую ленту, они сделали ее частью образа.

Обратите внимание! Эти символы очень важная часть визуальной идентификации. Таким образом, люди, имеющие похожее мировоззрение, могут найти друг друга.

Раньше банты в волосах были символом совсем юных девушек. Сейчас это далеко не детская стилистика. С помощью этого банта женщина показывает, что она не боится своей искренности и уязвимости.

Заметьте! Некоторые женщины с помощью таких бантов показывают, что они пережили травматический опыт в детстве.