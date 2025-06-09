Зараз рожева стрічка вважається символом належності до сестринства. Тобто, жіночої спільноти єдинства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Для чого вплітають рожеву стрічку у волосся

Рожеві стрічки можна було помітити і у багатьох зірок. Зокрема, на концертах Лани Дель Рей та Сабріни Карпентер. Ці співачки не просто демонструють рожеву стрічку, вони зробили її частиною образу.

Зверніть увагу! Ці символи дуже важлива частина візуальної ідентифікації. Таким чином, люди, що мають схоже світобачення, можуть знайти одне одного.

Раніше банти у волоссі були символом зовсім юних дівчат. Зараз це далеко не дитяча стилістика. За допомогою цього банта жінка показує, що вона не боїться своєї щирості та вразливості.

Зауважте! Деякі жінки за допомогою цих бантів показують, що вони пережили травматичний досвід у дитинстві.