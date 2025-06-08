Саме рожевий підкорив цьогорічні подіуми. Можна сміливо сказати, що цей колір – тренд сезону, пише 24 Канал з посилання на Cosmopolitan.
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Ідеї стильного манікюру для літа 2025
- З крильцями метелика
Цей дизайн неймовірно гарний. Тендітне крильце метелика виглядає по-справжньому чарівно. "Магічності" цьому дизайну додають блискітки.
- Стильний градієнт
За допомогою такого ефекту можна поєднати одразу декілька улюблених відтінків. Не бійтесь комбінувати навіть контрастні кольори, вони виглядатимуть однаково стильно.
- "Аура"
Дизайн в стилі аури був неймовірно трендовим ще на початку 2025 року. Зараз він також в моді.
- Напівпрозорий однотон
Необов'язково робити нігті дуже яскравими. Стильно виглядатиме і напівпрозорий лак з ефектом неону.
- З живими квітами
Улюблений всіма френч можна зробити дуже оригінальним, якщо замість стандартної смужки використати засушену суху квітку. Придбати такий декор легко у спеціалізованому магазині.
Замість сухої квітки можна використати наліпки. Також матиме гарний вигляд малюнок в такому стилі.