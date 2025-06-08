Саме рожевий підкорив цьогорічні подіуми. Можна сміливо сказати, що цей колір – тренд сезону, пише 24 Канал з посилання на Cosmopolitan.

Читайте також Схуднути за декілька днів реально: просто зробіть це

Ідеї стильного манікюру для літа 2025

З крильцями метелика

Цей дизайн неймовірно гарний. Тендітне крильце метелика виглядає по-справжньому чарівно. "Магічності" цьому дизайну додають блискітки.

Стильний градієнт

За допомогою такого ефекту можна поєднати одразу декілька улюблених відтінків. Не бійтесь комбінувати навіть контрастні кольори, вони виглядатимуть однаково стильно.

"Аура"

Дизайн в стилі аури був неймовірно трендовим ще на початку 2025 року. Зараз він також в моді.

Напівпрозорий однотон

Необов'язково робити нігті дуже яскравими. Стильно виглядатиме і напівпрозорий лак з ефектом неону.

З живими квітами

Улюблений всіма френч можна зробити дуже оригінальним, якщо замість стандартної смужки використати засушену суху квітку. Придбати такий декор легко у спеціалізованому магазині.

Замість сухої квітки можна використати наліпки. Також матиме гарний вигляд малюнок в такому стилі.